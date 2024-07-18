Вся спина в укусах: казахстанка пожаловалась на жестокое избиение ребенка в детсаду

«Мы обнаружили ужасные укусы на спине, они были беспощадные, до крови и синяков. На голове также было три шишки. На следующий день супруг поехал в сад поднимать все видео, как это произошло. Оказалось, что наш воспитатель вышла в уборную, попросив свою коллегу присмотреть за детьми. Но она, видимо, была слишком занята телефоном и не обращала внимания, что в течение пяти минут нашу дочь безжалостно избивал мальчик, кусал, швырял, бил об стул, топтал. Когда все началось, она была в комнате, после же вышла и пропала, потом опять зашла, разняла детей, не осмотрев даже нашего ребенка, просто ушла. После пришла воспитатель, увидела шишку и что ребенок плачет, начала мазать “Спасателем” все шишки и синяки, но даже скорую никто не додумался вызвать», — рассказывает Анастасия Денисевич.