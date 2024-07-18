Вся спина в укусах: казахстанка пожаловалась на жестокое избиение ребенка в детсаду

Воспитатель, по словам женщины, видела начало избиения, но почему-то вышла из группы, оставив детей без присмотра. Как рассказала мама пострадавшей девочки, по телефону воспитатель сообщила, что ребенка толкнули, и скинула фото, на котором было видно небольшое покраснение на теле малышки. Однако, забрав ребенка домой, родители ужаснулись, раздев дочь.
«Мы обнаружили ужасные укусы на спине, они были беспощадные, до крови и синяков. На голове также было три шишки. На следующий день супруг поехал в сад поднимать все видео, как это произошло. Оказалось, что наш воспитатель вышла в уборную, попросив свою коллегу присмотреть за детьми. Но она, видимо, была слишком занята телефоном и не обращала внимания, что в течение пяти минут нашу дочь безжалостно избивал мальчик, кусал, швырял, бил об стул, топтал. Когда все началось, она была в комнате, после же вышла и пропала, потом опять зашла, разняла детей, не осмотрев даже нашего ребенка, просто ушла. После пришла воспитатель, увидела шишку и что ребенок плачет, начала мазать “Спасателем” все шишки и синяки, но даже скорую никто не додумался вызвать», — рассказывает Анастасия Денисевич.
Женщина сообщила, что после инцидента написала заявления на детский сад и воспитателя.
«Мы боимся, что дело просто-напросто замнут и все закончится штрафами и такие безответственные люди дальше продолжат работать с детьми», — говорит мама пострадавшей.
В пресс-службе акимата Алматинской области сообщили, что уже провели расследование по данному инциденту.
«По результатам проверки установлено отсутствие воспитателя в группе на момент события. Отдел образования провел беседу с законным представителем ребенка и обратился в РУВД Енбекшиказахского района. Ведется следствие», — сообщили в акимате.
В департаменте полиции Алматинской области тоже отреагировали на произошедшее в частном детском саду.
«По указанной информации инспектором группы ювенальной полиции были проведены все необходимые проверочные мероприятия. В отношении воспитателя детского сада составлен административный протокол», — сообщили в ведомстве.