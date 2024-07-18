17 детей утонули на водоемах Иркутской области с начала лета

Только с начала лета на водоемах Иркутской области утонули 17 детей. МЧС регулярно проводит межведомственные рейды во время которых выявляется ряд нарушений. По информации регионального ведомства, в июле было зафиксировано 62 факта нахождения детей у водоемов без взрослых.