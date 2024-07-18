17 детей утонули на водоемах Иркутской области с начала лета

Только с начала лета на водоемах Иркутской области утонули 17 детей. МЧС регулярно проводит межведомственные рейды во время которых выявляется ряд нарушений. По информации регионального ведомства, в июле было зафиксировано 62 факта нахождения детей у водоемов без взрослых.
— В силу возраста ребята не осознают возможные риски — число происшествий с их участием растет, — пояснили в ведомстве.
О купающихся без присмотра, и в не предназначенных местах несовершеннолетних, также регулярно сообщают очевидцы.
Рейды во втором месяце лета закончились составлением протоколов об административном правонарушении на родителей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе по вине одной лошади произошло два дорожно-транспортных происшествия. Одна из аварий закончилась опрокидыванием, воспламенением автомобиля и смертью пассажирки.