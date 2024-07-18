«Родственники были в шоке»: как живется 7-летней девочке из Иркутска с именем Ангара

— Она у меня одна такая. В городе, области и, скорее всего, в стране! — хвастается 7-летней дочуркой по имени Ангара Иван Хамандик из Иркутска. — Слышал, что есть несколько мальчишек Иркутов, еще больше только Байкалов.
Мужчина признается, назвать дочь в честь реки, на которой стоит столица Приангарья, решил, когда та была еще в утробе. Сам фотограф родом из украинского Днепропетровска. Переехал в Россию несколько лет назад, объездил страну и осел в Восточной Сибири. Здесь он встретил свою любовь. С Натальей их свела случайная встреча… на крыльце продуктового магазина.
— Помню, что столкнулись у двери, — говорит корреспонденту КП-Иркутск 36-летний Иван. — Она выходила, а я только шел за покупками. Перекинулись парой фраз. Оказалось, что живем неподалеку друг от друга. Так и начали общаться. А через год отношений узнали, что станем родителями. Счастливые побежали в ЗАГС.
Когда УЗИ показало, что Наталья ждет девочку, глава семьи без раздумий заявил: «Будет Ангарой». Женщине идея понравилась — звучит необычно и величественно. По древней бурятской легенде, красавица Ангара сбежала от грозного отца Байкала ради любимого Енисея. Именно поэтому река единственная вытекает из великого озера.
— Родственники, конечно, были в шоке. Говорили, что такого имени не существует. Уговаривали передумать. Но мы стояли на своем. Зато, где дочка только ни появляется, ее везде помнят.
Сегодня Ангара готовится пойти во второй класс. За эти годы родители убедились — характер девочки полностью соответствует имени. Энергичная, бойкая, общительная, смелая и в обиду себя никогда не даст.
— Ей взрослые говорят: «Вот папка тебе одолжение сделал. Вырастешь, имя поменяешь?». А она им по-детски наивно: «Поменять имя? Зачем? Давайте вам поменяем», — смеется Иван Халамендик. — Никогда не слышал, чтобы оно ей не нравилось. На вопрос «как зовут?» всегда отвечает громко и с гордостью.
По словам папы, девчушка, кажется, никогда не устает и ничего не боится. С малых лет катается на роликах, гоняет на велосипеде и самокате. Из последних увлечений: дрессировка голубей, которых отец купил для фотосессий.
— Как бы люди не старались регулировать реку Ангару плотинами, та все равно никогда полностью не поддастся человеку. Так и наша дочь — характерная, на все имеет собственное мнение.
Пока Ангара единственный ребенок в семье. Однако, рассуждая о пополнении, Иван признается — остальным отпрыскам выбрал бы не менее уникальные имена.
— За компанию! — шутит мужчина.