«Родственники были в шоке»: как живется 7-летней девочке из Иркутска с именем Ангара

Мужчина признается, назвать дочь в честь реки, на которой стоит столица Приангарья, решил, когда та была еще в утробе. Сам фотограф родом из украинского Днепропетровска. Переехал в Россию несколько лет назад, объездил страну и осел в Восточной Сибири. Здесь он встретил свою любовь. С Натальей их свела случайная встреча… на крыльце продуктового магазина.