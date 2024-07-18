Упавшую в колодец корову спасли в Полоцком районе

Утром 18 июля работникам ведомства поступило сообщение, что нужна помощь животному в деревне Тросница Полоцкого района Витебской области.



Корова провалилась в колодец глубиной около 2 м на частном подворье. Спасатели закрепили на ней пожарный рукав и подняли с помощью погрузчика.



Животное не пострадало.