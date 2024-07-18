Утром 18 июля работникам ведомства поступило сообщение, что нужна помощь животному в деревне Тросница Полоцкого района Витебской области.
Корова провалилась в колодец глубиной около 2 м на частном подворье. Спасатели закрепили на ней пожарный рукав и подняли с помощью погрузчика.
Животное не пострадало.
Упавшую в колодец корову спасли в Полоцком районе
18 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе спасатели помогли корове, которая провалилась в канализационный колодец. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Утром 18 июля работникам ведомства поступило сообщение, что нужна помощь животному в деревне Тросница Полоцкого района Витебской области.