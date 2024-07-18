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ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: © РИА Новости

«Если мы говорим о самом Волчанске, где у нас идут непосредственные штурмовые действия подразделениями Минобороны, то за последние дни надо отметить, что самый тяжелый участок у нас был — это высотные дома в Волчанске. Первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России. Ежедневно по чуть-чуть наши подразделения продвигаются вперед», — сказал генерал-майор.

Как сообщал Алаудинов в начале июля, ВСУ перебросили в Волчанск свои элитные подразделения, в том числе иностранных наемников. Он подчеркивал, что, несмотря на это, противник уже ничего не может противопоставить здесь российской армии.

Владимир Зеленский еще в мае признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное, особенно в приграничном Волчанске.

Как заявлял глава российской администрации региона Виталий Ганчев, военные контролируют западную и северную части города.

В Генштабе ВСУ отмечали «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении.