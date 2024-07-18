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Казахстанец погиб в Кыргызстане

На Иссык-Куле в районной больнице скончался гражданин Казахстана, ранее получивший серьезные травмы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

15 июля в милицию поступило сообщение из районной больницы, куда был доставлен 42-летний уроженец Балыкчи, ныне гражданин Казахстана, который получил серьезные травмы на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой. На мужчину наехал катер.

Факт был зарегистрирован, и начаты доследственные мероприятия. Владелец катера — 32-летний местный житель, а управлял водным транспортом 18-летний парень. 16 июля пострадавший скончался от полученных травм.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 127 УК КР «Причинение смерти по неосторожности» и 311 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта». Ведется следствие.

несчастный случай