Казахстанец погиб в Кыргызстане

15 июля в милицию поступило сообщение из районной больницы, куда был доставлен 42-летний уроженец Балыкчи, ныне гражданин Казахстана, который получил серьезные травмы на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой. На мужчину наехал катер.
Факт был зарегистрирован, и начаты доследственные мероприятия. Владелец катера — 32-летний местный житель, а управлял водным транспортом 18-летний парень. 16 июля пострадавший скончался от полученных травм.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 127 УК КР «Причинение смерти по неосторожности» и 311 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта». Ведется следствие.