Казахстанец погиб в Кыргызстане

15 июля в милицию поступило сообщение из районной больницы, куда был доставлен 42-летний уроженец Балыкчи, ныне гражданин Казахстана, который получил серьезные травмы на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой. На мужчину наехал катер.