«Как будто бес попутал»: Что известно о водителе «Рено», попавшего под поезд под Гатчиной

Днем 17 июля на станции «Дивенская» в Гатчинском районе Ленинградской области произошла чудовищная авария. В 14.40 красный Renault Koleos, игнорируя красный сигнал, выехал на железнодорожный переезд и попал под «Ласточку». Машинист электропоезда начал тормозить, но было слишком маленькое расстояние… Легковушку протащило на 300 метров, от нее остался лишь бампер. В салоне Renault в этот момент находилась семья из Петербурга — 51-летний водитель Алексей Ш., его 43-летняя жена и двое детей — мальчики-близнецы (предварительно, им по 10−11 лет, — примеч. Авт.).