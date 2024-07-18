«Как будто бес попутал»: Что известно о водителе «Рено», попавшего под поезд под Гатчиной

Днем 17 июля на станции «Дивенская» в Гатчинском районе Ленинградской области произошла чудовищная авария. В 14.40 красный Renault Koleos, игнорируя красный сигнал, выехал на железнодорожный переезд и попал под «Ласточку». Машинист электропоезда начал тормозить, но было слишком маленькое расстояние… Легковушку протащило на 300 метров, от нее остался лишь бампер. В салоне Renault в этот момент находилась семья из Петербурга — 51-летний водитель Алексей Ш., его 43-летняя жена и двое детей — мальчики-близнецы (предварительно, им по 10−11 лет, — примеч. Авт.).
Главный вопрос, на который предстоит дать ответ следователям, почему водитель Renault продолжил движение, несмотря на приближающийся поезд. Комментаторы в соцсетях жестко осуждают действия мужчины, по вине которого погибли люди: «думал проскочить?» Не понимают, как такое произошло и близкие семьи. На страницах погибших в соцсетях они только и пишут: «Как будто бес попутал».
Корреспонденты SPB.KP.RU немного узнали о водители Renault. Машина, попавшая в ДТП, 2014 года выпуска, непосредственно сам погибший ездил на ней с 2017 года. В 2023 году зафиксирована одна авария с участием этой иномарки.
Алексей занимался IT, разработкой компьютерного обеспечения. Был свой бизнес. С супругой они были женаты с 2008 года. Куда в тот день Алексей ехал с семьей, пока неизвестно.
«Комсомолка» приносит соболезнования близким и друзьям погибших.