Экс-главу УМС Владивостока, обвиняемого в махинациях с землей, задержали

Преступные махинации совершались по схеме «гаражи-миражи». Участок площадью 3 249 кв. м. на Сабанеева бывший начальник сдал в аренду в мае 2017 года. На нем построили всего три небольших гаража. А в сентябре 2019 года участок был продан Елькиным без проведения публичных торгов за 4 миллиона рублей, несмотря на то, что его кадастровая стоимость составляет 16 миллионов.