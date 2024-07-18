Экс-главу УМС Владивостока, обвиняемого в махинациях с землей, задержали

Видео с задержанием бывшего начальника управления муниципальной собственности Владивостока Андрея Елькина появилось в telegram-канале следственного комитета Приморья. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Преступные махинации совершались по схеме «гаражи-миражи». Участок площадью 3 249 кв. м. на Сабанеева бывший начальник сдал в аренду в мае 2017 года. На нем построили всего три небольших гаража. А в сентябре 2019 года участок был продан Елькиным без проведения публичных торгов за 4 миллиона рублей, несмотря на то, что его кадастровая стоимость составляет 16 миллионов.
Спустя месяц участок и гаражи приобрела строительная кампания ООО СЗ «Паритет» для строительства многоквартирного дома. Действия Елькина повлекли ущерб городскому бюджету на сумму более 11,8 млн рублей.
Учредителем СЗ «Паритет» в 2017 году стал Борис Поздняков (доля в 85%). Ему принадлежит ГК «Эскадра». Источник «КП» подтвердил, что городская администрация отказала в возведении многоэтажек на участке.
Ранее за схожие махинации с землей на сопке Шошина арестовали экс-главу УМС Армена Карапетяна и бывшего директора департамента земельных отношений Наталью Соколову. Они продавали участки стоимостью в 5% от кадастровой, в результате чего казна города недосчиталась 20 миллионов рублей.