Под Новосибирском осудили мужчину, избившего завуча из-за сменки

Чулымский районный суд вынес решение по делу мужчины, избившего школьного завуча. Об этом сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.
— Александра Щ. обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и предмета в качество оружия), — уточнили в публикации.
Весной дядя одиннадцатиклассницы пришел в СОШ № 9 с деревянным бруском и напал на заместителя директора по воспитательной части. Женщина находилась в кабинете преподавателей в момент происшествия.
Как сообщала КП-Новосибирск, что мужчина воспитывает девочку с ранних лет после смерти ее мамы. Началось все с того, что школьница пришла домой в чужой обуви, поскольку кто-то нечаянно прихватил ее сменку. Дядя решил, что над девочкой издеваются и пошел разбираться. Завуч, судя по всему, попала под горячую руку.
После этого мужчина вышел из школы и кинул брусок в окно поста охраны. Стекло разбилось, причиненный ущерб оценили в 1250 рублей.
В суде свою вину мужчина признал частично. В итоге его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.