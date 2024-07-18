Под Новосибирском осудили мужчину, избившего завуча из-за сменки

Как сообщала КП-Новосибирск, что мужчина воспитывает девочку с ранних лет после смерти ее мамы. Началось все с того, что школьница пришла домой в чужой обуви, поскольку кто-то нечаянно прихватил ее сменку. Дядя решил, что над девочкой издеваются и пошел разбираться. Завуч, судя по всему, попала под горячую руку.