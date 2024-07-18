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В Уфе арестовали второго фигуранта дела об истязании 16 детей

Советский районный суд Уфы арестовал второго фигуранта уголовного дела о подпольной «религиозной тюрьме».

Источник: СУ СКР по РБ

Он пробудет в СИЗО до 12 сентября, сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального следственного управления.

Ранее до 12 сентября под стражу заключили основного фигуранта уголовного дела, который обвиняется в незаконном лишении свободы и истязании малолетних детей.

Как информировал «Башинформ», детей, которых держали на съемной квартире в Миловке, избивали электрическим шнуром за провинности или поведение. Ребята тяжело идут на контакт. Говорят тихо и пугливо. В целом ничего не хотят рассказывать: кто их бил и за что.