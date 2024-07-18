В канале возле Микашевичей утонул мужчина

17 июля в 13.39 спасатели получили сообщение об утонувшем мужчине в канале возле Микашевичей Лунинецкого района Брестской области.
Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды гражданин 1966 года рождения.
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле Микашевичей в канале утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
17 июля в 13.39 спасатели получили сообщение об утонувшем мужчине в канале возле Микашевичей Лунинецкого района Брестской области.
Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды гражданин 1966 года рождения.