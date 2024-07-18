Ущерб от должностных преступлений чиновников за год вырос на 67%

По сообщению Генпрокуратуры, за шесть месяцев этого года к уголовной ответственности в Узбекистане привлекли 2 389 чиновников, в прошлом году их было 1 778.
А общий ущерб от преступлений чиновников составил почти 1,5 триллиона сумов, увеличившись за год на 67%
По статусу должностных лиц за полгода совершили нарушения (в сравнении 2024/2023 гг.) 23/14 сотрудника республиканских органов, 223/100 — областных и 2 143/1 664 — районных и городских отделений госорганов.
Распределение по видам должностных преступлений количество привлеченных к ответственности чиновников в сравнении с прошлом годом выглядит следующим образом:
- хищение чужого имущества путем присвоения и растраты — 1 467/1 151;
- мошенничество — 191/144;
- взяточничество и посредничество во взяточничестве — 158/66;
- злоупотребление служебным положением — 104/157;
- служебный подлог — 48/34;
- превышение власти — 30/14;
- должностная халатность — 28/23;
- другие преступления — 363/189.
То есть единственное направление, по которому сократились нарушения, — это злоупотребление служебным положением.