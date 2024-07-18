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Ущерб от должностных преступлений чиновников за год вырос на 67%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Количество чиновников, привлеченных к уголовной ответственности в первом полугодии 2024 года, на 34% больше, чем за тот же период прошлого года, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: AP 2023

По сообщению Генпрокуратуры, за шесть месяцев этого года к уголовной ответственности в Узбекистане привлекли 2 389 чиновников, в прошлом году их было 1 778.

А общий ущерб от преступлений чиновников составил почти 1,5 триллиона сумов, увеличившись за год на 67%

По статусу должностных лиц за полгода совершили нарушения (в сравнении 2024/2023 гг.) 23/14 сотрудника республиканских органов, 223/100 — областных и 2 143/1 664 — районных и городских отделений госорганов.

Распределение по видам должностных преступлений количество привлеченных к ответственности чиновников в сравнении с прошлом годом выглядит следующим образом:

  • хищение чужого имущества путем присвоения и растраты — 1 467/1 151;
  • мошенничество — 191/144;
  • взяточничество и посредничество во взяточничестве — 158/66;
  • злоупотребление служебным положением — 104/157;
  • служебный подлог — 48/34;
  • превышение власти — 30/14;
  • должностная халатность — 28/23;
  • другие преступления — 363/189.

То есть единственное направление, по которому сократились нарушения, — это злоупотребление служебным положением.