Ребенок выпал из окна в Темиртау

По информации ДЧС Карагандинской области, четырехлетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна многоэтажного жилого дома по улице Металлургов.
Малыш остался жив, но получил различные травмы. Мальчика экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.
Состояние маленького пациента врачи оценивают как средней степени тяжести.
«На данный момент проведены все необходимые обследования. Находится в Многопрофильной больнице города Темиртау», — рассказали врачи.
В Управлении здравоохранения Темиртау отметили, что вызваны специалисты по линии медицинской авиации для транспортировки пациента в детскую больницу.
Чтобы избежать выпадения детей из окон, спасатели в очередной раз напоминают родителям и лицам, осуществляющим присмотр за детьми, сотрудникам учреждений, связанных с пребыванием детей, быть бдительнее и не забывать самые элементарные правила безопасности:
- не оставляйте детей без присмотра;
- в квартире, где есть дети, окна должны быть со специальными защитными устройствами;
- заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;
- помните, москитная сетка не спасет ребенка от падения.
Жизнь и здоровье детей в руках взрослых.