Ребенок выпал из окна в Темиртау

Чтобы избежать выпадения детей из окон, спасатели в очередной раз напоминают родителям и лицам, осуществляющим присмотр за детьми, сотрудникам учреждений, связанных с пребыванием детей, быть бдительнее и не забывать самые элементарные правила безопасности: