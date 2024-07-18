«Спал на велосипеде и закрывался руками от дождя»: как себя чувствует 6-летний мальчик, сутки бродивший по тайге

«Я на велосипеде спал! А еще дождь в уши лил», — будто немного хвастаясь, кричит в трубку телефона 6-летний Марк Долганов, перебивая рассказ мамы. По бодрому и звонкому голосу мальчишки и не скажешь, что он сутки бродил по глухой тайге во время мощного ливня в деревне Братского района. Для него это было большое приключение, в полной мере всей серьезности и опасности ситуации он, конечно, не осознавал. Для родителей — огромный стресс. Вечером 11 июля ребенок уехал кататься на велосипеде. Но не около участка или по проселочным дорогам, а в лес! Выбраться самостоятельно у него не получилось… И только днем 12 июля ребенка нашли в глухой тайге в нескольких километрах от деревни.