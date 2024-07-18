«Спал на велосипеде и закрывался руками от дождя»: как себя чувствует 6-летний мальчик, сутки бродивший по тайге

«Я на велосипеде спал! А еще дождь в уши лил», — будто немного хвастаясь, кричит в трубку телефона 6-летний Марк Долганов, перебивая рассказ мамы. По бодрому и звонкому голосу мальчишки и не скажешь, что он сутки бродил по глухой тайге во время мощного ливня в деревне Братского района. Для него это было большое приключение, в полной мере всей серьезности и опасности ситуации он, конечно, не осознавал. Для родителей — огромный стресс. Вечером 11 июля ребенок уехал кататься на велосипеде. Но не около участка или по проселочным дорогам, а в лес! Выбраться самостоятельно у него не получилось… И только днем 12 июля ребенка нашли в глухой тайге в нескольких километрах от деревни.
— Был весь заплаканный и искусанный с ног до головы комарами и мошкой. А губы синие от холода, — рассказывает 26-летняя Анна Долганова, мама Марка. Как сейчас чувствует себя дошкольник — в материале КП-Иркутск.
«Брат уехал в лес кататься».
Анна вместе с сыном и двумя дочерьми 5 и 3 лет живут в Братске. С мужем в разводе, однако связь, конечно, поддерживают. Летом отправляют детей на каникулы к прабабушке в деревню Куватка недалеко от города. Место живописное: лес, река, заливы, водохранилище. А какой свежий воздух! Самое то для детского организма.
— В мае Марк с сестрами в третий раз отправился в деревню, — рассказывает Анна. — Были уверены, что с детьми ничего страшного не произойдет. Во-первых, сын знал, что далеко от дома уходить нельзя. А во-вторых, они под присмотром моей бабушки и тети.
Однако 11 июля случилось непредвиденное. Марк взял велосипед и уехал кататься. За окном уже темнело, а ребенка и след простыл…
— В 20:00 часов позвонила тете, чтобы поговорить с детьми. Однако Марк не вернулся домой. Набрала номер бабушки, но и у нее сына не оказалось.
«Брат уехал в лес с другом», — сообщила Анне средняя дочь. Родные стали обрывать телефоны родителей приятеля. Но товарищ дома. Тогда Анна написала в группу в мессенджере, в которой состоят местные жители. Вдруг ребенок засиделся у кого-то в гостях? Все-таки деревня маленькая, каждый знает друг друга в лицо. Но никто не видел Марка.
Отрабатывали версию утопления.
— Родные обратились в полицию с заявлением о пропаже. Мы в это время были уже на пути в деревню. Спасибо местной администрации за то, что привлекла поисково-спасательные отряды.
Ночью 12 июля в деревне на поиски Марка собрались более 50 сибиряков. К утру желающих помочь стало больше в полтора раза. На месте был создан оперативный штаб. Первым делом добровольцы отправились в лес. Друг Марка указал, где они расстались. Параллельно волонтеры обошли каждый дом в деревне и заброшенные здания.
— Ночь провели, блуждая по тайге. Но все безуспешно. А утром стали отрабатывать версию утопления, — с ужасом вспоминает Анна.
«Мне было страшно…».
«Предварительно, стоп по поиску», — сообщили по рации спасатели. Сердце Анны стало биться сильнее, в голове была только одна мысль: «Хоть бы живой!».
— Марка нашли в лесу вдалеке от деревни. Сын сам вышел на звуки трактора, за рулем которого был мой дядя. К счастью, Марк отделался небольшим испугом. Ни обезвоживания, ни переохлаждения не было.
«Мама, я вас звал! Мне было страшно…», — со слезами бросился на шею Анны. Потом мальчишка рассказал, что ночь провел в лесу, спал прямо на велосипеде, который до последнего тащил за собой. От сильного дождя закрывался руками. Все это время мальчик ничего не ел и не пил.
— 11 июля сына положили в инфекционное отделение Братской детской больницы. Боялись, что блуждание в лесу под дождем не пройдет незамеченным. Но ребенок чувствует себя хорошо. 18 июля нас выписали. Сейчас о минувшем напоминают только небольшая боль в горле и волдыри от укусов комаров. Беспокоилась и о том, что происшествие отразится на психике ребенка. Но Марк, как всегда, очень веселый и бодрый.