Мошенники заставили челябинца сжечь чужой BMW

«Мошенники сообщили мужчине, что для возврата денежных средств ему необходимо выбрать дорогой автомобиль и поджечь его. Для этого ему нужно купить воспламеняющуюся жидкость, прибыть к определенному адресу, включить телефон на видеосвязь и показать там обстановку. Потерпевший выполнил все указания и совершил поджог», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.