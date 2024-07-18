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Мошенники заставили челябинца сжечь чужой BMW

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля, ФедералПресс. Мошенники представились сотрудниками безопасности банка и уговорили челябинца отдать все свои сбережения на их карту, а также взять в долг и заложить машину. Аферисты также заставили поджечь чужой BMW X6 на парковке.

«Мошенники сообщили мужчине, что для возврата денежных средств ему необходимо выбрать дорогой автомобиль и поджечь его. Для этого ему нужно купить воспламеняющуюся жидкость, прибыть к определенному адресу, включить телефон на видеосвязь и показать там обстановку. Потерпевший выполнил все указания и совершил поджог», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина уже намеревался приступить к поджогу второй машины, но вовремя остановился. Стоимость иномарки, которую челябинцу все-таки удалось поджечь, составляла 1,5 млн рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

В общей сумме мужчина перевел аферистам порядка 2,7 млн рублей.

Ранее в Миассе мошенники убедили пенсионерку отдать им деньги и облить зеленкой сотрудников банка. Злоумышленники объяснили женщине, что та должна поучаствовать в «задержании преступников».