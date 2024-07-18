В четырехэтажке на севере Волгограда выгорела крыша

Пожарные справились с огнем, охватившим крышу четырехэтажки на улице Борьбы, 9 в Тракторозаводском районе.
Как уточнил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального главка МЧС Евгений Текушин, сообщение по телефону 01 поступило на пульт диспетчера в 8.37. Прибывшие на место сотрудники первой ПСЧ оценили ситуацию, руководитель тушения пожара присвоил ему повышенный ранг № 2.
Огонь охватил 765 квадратных метров, пылала практически вся крыша. Из здания эвакуировали людей и домашних питомцев, их выносили и спасатели, и сами хозяева. В 11.45 была объявлена локализация пожара, в 12.26 — ликвидация открытого огня. Однако вернуться в жилье его собственникам проблематично — оно залито водой, по крайней мере, верхние этажи.