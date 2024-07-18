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Группировка «Север» отразила две контратаки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили две контратаки штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 160 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области. За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30», — отмечает МО РФ.