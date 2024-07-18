Группировка «Север» отразила две контратаки

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области. За сутки отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.