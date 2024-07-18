Группировка «Запад» уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 21-й, 60-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Ивановка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 “Гвоздика”, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы “Анклав”, — добавили в МО РФ.
Кроме того, за сутки уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, уточнили в российском ведомстве.