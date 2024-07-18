Группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Часов Яр и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке оборонного ведомства.