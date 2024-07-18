Группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Часов Яр и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке оборонного ведомства.
«ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей… Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ», — уточняет министерство.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».