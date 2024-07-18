Подразделения группировки «Центр» отразили семь контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й, 151-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новожеланное и Веселое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.