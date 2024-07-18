Подразделения группировки «Центр» отразили семь контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й, 151-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новожеланное и Веселое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» отразили семь контратак подразделений 41-й механизированной и 144-й пехотной бригад ВСУ.
«Потери противника составили до 290 военнослужащих, боевая машина пехоты MaxxPro производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 “Рапира”, — сообщили в Минобороны.