В центре Калининграда обстреляли автобус с пассажирами

В Калининграде на Ленинском проспекте обстреляли автобус № 25. Об этом «Клопс» рассказал генеральный директор ООО «Вест Лайн 1» Сергей Макаров.
ЧП произошло около 16:00 в среду, 17 июля. «Это первый такой случай в этом году, да ещё и в центре города. Бывало, что где-нибудь на окраине стреляли, но не в центре среди бела дня. В автобус стреляли в движении, когда он подъезжал с улицы Барнаульской к гостинице “Калининград”. Думаю, откуда-то из окна», — поделился Макаров.
Салон был полон, но никто из пассажиров не пострадал. Пошло трещинами стекло в двух окнах, куда попали пули.
«Единственное — люди не доехали до конечной по своему маршруту. И так у нас автобусов не хватает, а тут ещё и это», — посетовал глава предприятия.
В полиции «Клопс» сообщили, что проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.