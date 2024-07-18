В центре Калининграда обстреляли автобус с пассажирами

ЧП произошло около 16:00 в среду, 17 июля. «Это первый такой случай в этом году, да ещё и в центре города. Бывало, что где-нибудь на окраине стреляли, но не в центре среди бела дня. В автобус стреляли в движении, когда он подъезжал с улицы Барнаульской к гостинице “Калининград”. Думаю, откуда-то из окна», — поделился Макаров.