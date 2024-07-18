Нашествие каракуртов в Казахстане: ущерб оценили в 65 миллионов

На территории Атырауской области, в том числе и в песчаных регионах, растет число ядовитых пауков-каракуртов, которые наносят вред сельскохозяйственным животным. В июне-июле текущего года 485 верблюдов были укушены каракуртом, 306 из них выздоровели, 90 погибли, еще 89 продолжают лечение.
Отмечается, что профилактика укусов ядовитых насекомых, лечение и компенсация за погибших животных за счет бюджетных средств не предусмотрены. Несмотря на это, местные ветеринары ежедневно проводят лечение животных, укушенных ядовитым насекомым.
Также направлено письмо в Министерство сельского хозяйства о принятии мер по включению в перечень мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств, защиты от ядовитых насекомых или их ликвидации.
Напомним, после укусов каракуртов шесть человек, трое из которых дети, попали в реанимацию в Атырауской области. Также жители Актау сообщают о большом количестве каракуртов, которые были замечены на набережной города и даже в жилых домах.