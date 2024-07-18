Грузовая газель и рейсовый автобус столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, в аварии пострадал водитель автобуса. Его госпитализировали в больницу имени Семашко. Специалисты МЧС произвели смыв топлива с проезжей части.
В аварии пострадал водитель автобуса ГУ МЧС по Нижегородской области.
Судя по опубликованным фотографиям, у автобуса разбилось лобовое стекло и повредилась передняя часть, а «Газель» вовсе перевернулась. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, их установят компетентные органы.
Напомним, ранее стало известно о том, что легковушка сбила 71-летнего пенсионера в Сарове.