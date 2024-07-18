Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газель» и рейсовый автобус столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

В ДТП с грузовой газелью и автобусом пострадал водитель.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Грузовая газель и рейсовый автобус столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в аварии пострадал водитель автобуса. Его госпитализировали в больницу имени Семашко. Специалисты МЧС произвели смыв топлива с проезжей части.

В аварии пострадал водитель автобуса ГУ МЧС по Нижегородской области.

Судя по опубликованным фотографиям, у автобуса разбилось лобовое стекло и повредилась передняя часть, а «Газель» вовсе перевернулась. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, их установят компетентные органы.

Напомним, ранее стало известно о том, что легковушка сбила 71-летнего пенсионера в Сарове.