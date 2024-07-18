Задержан руководитель департамента экологии по ВКО

За последние 3,5 года Агентством по противодействию коррупции зарегистрировано 65 коррупционных правонарушений, ущерб по которым составил порядка 9 млрд тенге. Так, результатами негласных мероприятий установлен факт взяточничества в особо крупном размере при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Калбатау — Майкапшагай», сообщает пресс-служба Антикоррурционной службы.
«13 июля 2024 года после получения части взятки в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге изобличен временный и.о. руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции вышеуказанной автодороги, за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства», — сообщили в Антикоре.
Должностное лицо и субъект предпринимательства задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Расследование продолжается.
Антикоррупционная служба призывает предпринимателей решать все вопросы исключительно в правовом поле. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.