В Пермском крае простились с погибшими в СВО земляками из шести округов

В Пермском крае 18 июля простились с погибшими в СВО на Украине земляками. О траурных церемониях в городах и поселках Прикамья сообщили местные администрации.
В Соликамске последние почести отдали погибшему в СВО Гилеву Сергею Викторовичу. Его похоронили на кладбище в поселке в Тюлькино.
В Березниках простились с погибшим рядовым Пирожковым Данилом Анатольевичем.
В Добрянке прошла церемония прощания с 37-летним командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона, гвардии лейтенантом Полыгаловым Евгением Александровичем. Погиб 29 мая 2024 года.
В селе Дуброво Оханского округа простились с погибшим Имашевым Павлом Валерьевичем.
В Карагае прошел траурный митинг в память о погибшем на СВО 5 июня 2024 года 39-летнем командире отделения огневой поддержки штурмовой роты Четине Анатолии Александровиче.
В селе Большая Соснова земляки простились с погибшим Шараповым Александром Валерьевичем.
Городские и муниципальные администрации округов Пермского края выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибших в СВО земляков.