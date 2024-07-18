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В Пермском крае простились с погибшими в СВО земляками из шести округов

В городах и поселках Прикамья 18 июля провели несколько траурных церемоний.

В Пермском крае 18 июля простились с погибшими в СВО на Украине земляками. О траурных церемониях в городах и поселках Прикамья сообщили местные администрации.

В Соликамске последние почести отдали погибшему в СВО Гилеву Сергею Викторовичу. Его похоронили на кладбище в поселке в Тюлькино.

В Березниках простились с погибшим рядовым Пирожковым Данилом Анатольевичем.

В Добрянке прошла церемония прощания с 37-летним командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона, гвардии лейтенантом Полыгаловым Евгением Александровичем. Погиб 29 мая 2024 года.

В селе Дуброво Оханского округа простились с погибшим Имашевым Павлом Валерьевичем.

В Карагае прошел траурный митинг в память о погибшем на СВО 5 июня 2024 года 39-летнем командире отделения огневой поддержки штурмовой роты Четине Анатолии Александровиче.

В селе Большая Соснова земляки простились с погибшим Шараповым Александром Валерьевичем.

Городские и муниципальные администрации округов Пермского края выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибших в СВО земляков.