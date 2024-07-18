Житель Чечни устроил драку на пляже в Мариуполе

На кадрах видно, что автомобиль припаркован у воды близко к берегу. Семья, которая на нем заехала, начала защищаться от местных жителей и говорить, что не будет отгонять машину с места, потому что они никому не помешают. Одна из отдыхающих попросила отогнать автомобиль на положенное место. Двое мужчин на видео начали говорить на повышенных тонах. Девушка, которая снимала произошедшее, возмутилась поведением главы семьи.
— Сейчас нас порежут тут всех. У нас новый хозяин города, — сказала женщина.
Мужчину, который оставил машину, возмутился не самой просьбой, а тем, что его вместе с семьей снимают по непонятной причине. Он набросился на снимающую с целью отобрать телефон. По предварительным данным, глава семьи является учредителем строительной фирмы из Грозного, следует из сообщения в Telegram-канале.
15 июля следователи задержали в Жуковском 21-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве мужчины арматурой. После произошедшего ДТП между несколькими мужчинами завязался спор, переросший в драку.