Житель Чечни устроил драку на пляже в Мариуполе

На кадрах видно, что автомобиль припаркован у воды близко к берегу. Семья, которая на нем заехала, начала защищаться от местных жителей и говорить, что не будет отгонять машину с места, потому что они никому не помешают. Одна из отдыхающих попросила отогнать автомобиль на положенное место. Двое мужчин на видео начали говорить на повышенных тонах. Девушка, которая снимала произошедшее, возмутилась поведением главы семьи.