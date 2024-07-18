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Экс-главу Минобрнауки Татарстана Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО

Он будет находиться там до осени.

Суд Набережных Челнов оставил в следственном изоляторе бывшего вице-премьера и экс-главу Минобрнауки Татарстана Энгеля Фаттахова. Он будет находиться под стражей минимум до 21 сентября.

Фаттахов заявил, что у него нет намерений скрываться или препятствовать следствию, поэтому можно не держать его в СИЗО. Следствие же считает, что подозреваемый может повлиять на свидетелей.

Суд арестовал Энгеля Фаттахова в мае этого года. Его подозревают в получении крупной взятки на сумму более 21,8 миллиона рублей.