Экс-главу Минобрнауки Татарстана Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО

Суд Набережных Челнов оставил в следственном изоляторе бывшего вице-премьера и экс-главу Минобрнауки Татарстана Энгеля Фаттахова. Он будет находиться под стражей минимум до 21 сентября.
Фаттахов заявил, что у него нет намерений скрываться или препятствовать следствию, поэтому можно не держать его в СИЗО. Следствие же считает, что подозреваемый может повлиять на свидетелей.
Суд арестовал Энгеля Фаттахова в мае этого года. Его подозревают в получении крупной взятки на сумму более 21,8 миллиона рублей.