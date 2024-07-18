В Александровке Ростова-на-Дону потушили электроподстанцию

В Александровке Ростова-на-Дону днем 18 июля горела электроподстанция, к этому моменту ее уже потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Выезжали на проспект 40-летия Победы, 178. Вызов поступил в 12:27, в 13:27 возгорание ликвидировали на площади в 20 кв. метров, — прокомментировали в ведомстве.
Известно, что на месте происшествия работали девять человек, было задействовано три автоцистерны. Пострадавших нет. При этом в соцсетях люди жалуются на перебои с электроснабжением.
Напомним, также сегодня в Ростове-на-Дону возможны веерные отключения электричества. Об этом ранее предупредили в минпромэнерго региона.