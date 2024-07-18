В Волгограде задержан подозреваемый по делу о гибели людей на КНС

— В ночь на 5 июля 2024 года на канализационно-насосной станции сгорел электродвигатель. Кроме того, сотрудниками службы МЧС в эти сутки на объекте было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода — в 8 раз. С помощью установленного в помещении дополнительного вентилятора удалось снизить концентрацию опасного газа. На следующий день главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» дал указание установить на канализационно-насосной станции дополнительную вытяжную систему, доставку и монтаж которой по его поручению производили начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника. Во время сварочных работ произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим частичным обрушением кровли, стен и перекрытий здания, — говорится в заявлении СУ СК.