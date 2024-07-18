В Севастополе стажер упал с башенного крана: мужчина умер в больнице

В Севастополе мужчина 1967 года рождения упал с башенного крана, пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Трагедия произошла 29 июня на стройке жилого комплекса по улице Генерала Крейзера. Мужчина проходил стажировку на должность машиниста крана. Во время приведения в рабочее положение башенной стрелы он упал с крана.
«Пострадавший был доставлен в городскую больницу № 1 с диагнозом политравма, на следующий день мужчина скончался в реанимации», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что несчастный случай расследует Государственная инспекция труда Севастополя. Специалисты оценят то, как работодатель соблюдал законодательство об охране труда. Кроме того, органы предварительного расследования проводят проверку.