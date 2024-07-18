Суд закончил следствие по делу о шпионаже журналиста Гершковича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Свердловский областной суд продолжит рассмотрение дела о шпионаже американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича 19 июля, судебное следствие закончено, назначены прения сторон, сообщила журналистам пресс-служба суда.
«Суд закончил судебное следствие, завтра назначены прения сторон», — сказала представительница суда.
Она уточнила, что заседание пройдет в 8.30 по мск.
Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в закрытом режиме, тогда журналистов пустили только на протокольную съемку, а на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.
В четверг в суд на заседание пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, который воздержался от каких-либо комментариев прессе, но в зал суда Котеча так и не попал из-за закрытости процесса. По делу Гершковича также был допрошен свердловский депутат Вячеслав Вегнер, отказавшийся пояснять РИА Новости, свидетель защиты он или обвинения. Второе заседание по делу Гершковича началось в 9.00 по мск и закончилось в 14.50 по мск. Адвокаты Гершковича отказались от комментариев.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.