Суд закончил следствие по делу о шпионаже журналиста Гершковича

В четверг в суд на заседание пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, который воздержался от каких-либо комментариев прессе, но в зал суда Котеча так и не попал из-за закрытости процесса. По делу Гершковича также был допрошен свердловский депутат Вячеслав Вегнер, отказавшийся пояснять РИА Новости, свидетель защиты он или обвинения. Второе заседание по делу Гершковича началось в 9.00 по мск и закончилось в 14.50 по мск. Адвокаты Гершковича отказались от комментариев.