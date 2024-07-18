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Суд вынес первый приговор по «Баймакскому делу»

Ленинский районный суд Орска Оренбургской области приговорил 50-летнего жителя Башкирии Илшата Ульябаева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Его признали виновным в участии в массовых беспорядках в Баймаке (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и в применении к полицейскому насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе возле здания Баймакского районного суда, где рассматривалось уголовное дело в отношении башкирского общественника Фаиля Алчинова (приговорен за возбуждение ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства к четырем годам колонии общего режима). Мероприятие собрало свыше 1,5 тыс. человек, среди которых был Ильшат Ульябаев, который, как установил суд, причинил легкий вред здоровью одному из полицейских. Подсудимый признал вину и раскаялся.

По информации СМИ, фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 85 человек.