Суд вынес первый приговор по «Баймакскому делу»

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе возле здания Баймакского районного суда, где рассматривалось уголовное дело в отношении башкирского общественника Фаиля Алчинова (приговорен за возбуждение ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства к четырем годам колонии общего режима). Мероприятие собрало свыше 1,5 тыс. человек, среди которых был Ильшат Ульябаев, который, как установил суд, причинил легкий вред здоровью одному из полицейских. Подсудимый признал вину и раскаялся.