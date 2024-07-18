Литовские пограничники не пустили белоруса в Беларусь

На пограничном пункте пропуска Мядининкай пограничники задержали молодого гражданина Беларуси. В ходе проверки документов пограничникам показалось, что он пьян, потому что от него пахло алкоголем. Речь была бессвязной и он с трудом ориентировался в пространстве.