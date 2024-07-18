Литовские пограничники не пустили белоруса в Беларусь

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Литовские пограничники не разрешили пьяному водителю вернуться в Беларусь, сообщает пресс-служба Пограничной службы Литвы.
На пограничном пункте пропуска Мядининкай пограничники задержали молодого гражданина Беларуси. В ходе проверки документов пограничникам показалось, что он пьян, потому что от него пахло алкоголем. Речь была бессвязной и он с трудом ориентировался в пространстве.
«Пограничники доставили белоруса в караул, где проверили его состояние опьянения с помощью алкотестера. После проверки водителя была определена средняя степень опьянения: на первом вдохе — 2,20 промилле, на втором — 2,16 промилле», — рассказали в пресс-службе.
Пограничная служба Литвы передала пьяного белоруса и его машину сотрудникам полиции, которые проведут дальнейшее расследование.
«За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Литве грозит уголовная ответственность, последствием которой является штраф, ограниченный срок лишения специального права управления автотранспортным средством, конфискация автотранспортного средства», — напомнили в пограничной службе Литвы.