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В Челябинской области упавшее дерево убило пенсионера

Обстоятельства смерти устанавливает следствие.

В Аргаяшском районе Челябинской области упавшая береза насмерть придавила пожилого жителя села Кулуево, когда он пошел в лес по дрова. Об этом корреспонденту chel.aif.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, мужчина рубил дерево, и оно рухнуло прямо не него. Смертельный удар пришелся по затылку.

В региональном следственном управлении подтвердили факт несчастного случая.

«Следователем следственного отдела по городу Кыштым устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе ведомства.

несчастный случай