В Челябинской области упавшее дерево убило пенсионера

В Аргаяшском районе Челябинской области упавшая береза насмерть придавила пожилого жителя села Кулуево, когда он пошел в лес по дрова. Об этом корреспонденту chel.aif.ru рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, мужчина рубил дерево, и оно рухнуло прямо не него. Смертельный удар пришелся по затылку.
В региональном следственном управлении подтвердили факт несчастного случая.
«Следователем следственного отдела по городу Кыштым устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе ведомства.