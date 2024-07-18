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В ДТП в Красноярском крае пострадал ребёнок и погибли два человека

Два человека погибли в ДТП в Красноярском крае.

Источник: МВД по Красноярскому краю

В Емельяновском районе в ДТП погибли два человека. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, всё случилось 18 июля в 15:20 на 26 километре трассы «Верхняя Бирюса-Зеледеево-Ибрюль». 53-летняя женщина за рулём «Тойоты» двигалась со стороны Красноярска в сторону посёлка Зеледеево. Она выехала на встречную полосу, где допустила с столкновение с «Мицубиси» другой 53-летней женщины.

Из-за столкновения погибли водитель и пассажир «Мицубиси». Пострадали водитель «Тойоты» и её 7-месячный пассажир, который в момент аварии находился в детском автокресле.

На месте работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Движение по трассе осуществляется реверсивно по одной полосе. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и помогают водителям с проездом участка ДТП.