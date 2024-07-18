В ДТП в Красноярском крае пострадал ребёнок и погибли два человека

По предварительным данным, всё случилось 18 июля в 15:20 на 26 километре трассы «Верхняя Бирюса-Зеледеево-Ибрюль». 53-летняя женщина за рулём «Тойоты» двигалась со стороны Красноярска в сторону посёлка Зеледеево. Она выехала на встречную полосу, где допустила с столкновение с «Мицубиси» другой 53-летней женщины.