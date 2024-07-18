«Пока хоронила младшего, пропал старший»: жительница Шымкента заявила об исчезновении сына в Уральске

«Я свои номера раздал всем сотрудникам полиции, чтобы, если что, они мне позвонили. Мама Константина объявила его в розыск. Он, когда из Самары в Уральск приехал, был с телефоном и сумками, и должен был мне позвонить, а я его встретить и посадить на поезд. Границу он перешел, в Уральске его задержали сотрудники полиции и повезли в вытрезвитель, он там переночевал, сотрудники мне присылали его фото. Потом его участковый района Ремзавод еще раз поймал в районе Второй дачной. Он здесь в Уральске, я сегодня разговаривал с участковыми», — рассказал Салават.