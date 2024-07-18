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Под Челябинском иномарка снесла 9-летнего мальчика, внезапно появившегося на дороге

Под Челябинском иномарка снесла 9-летнего мальчика, внезапно появившегося на дороге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Аргаяшском районе. Оно произошло 18 июля.

Предварительно известно, что в деревне Метелева 33-летний водитель Toyota Auris совершил наезд на несовершеннолетнего, который решил перебежать проезжую часть перед приближающимся автомобилем.

В результате мальчик 2015 года рождения бригадой скорой медицинской помощи экстренно доставлен в больницу, госпитализирован.

Инспекторы ДПС призывают родителей напомнить детям правила безопасного поведения на дороге.