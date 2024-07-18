Суд над Гульмирой Сатыбалды в Алматы неожиданно прервали

«Я у него спросил: “Что ты дальше собираешься делать?” Он говорит: “Я буду достраивать Восточку (ЖК “Восточка” в Алматы)”. У этого человека вообще компетенции нет. Конечно, естественно, я должен переживать. Я ему постарался помочь. Почему? Не от того, что я ему хотел помочь. Мне надоедало каждый раз, когда что-то случалось в компании, что меня поднимали практически с постели и говорили, что я виноват. Я понимал, что эти дураки, которые ничего не понимают, тупые люди, будут дальше беспредел реализовывать», — не сдержал эмоций и, не стесняясь в выражениях, ответил потерпевший.