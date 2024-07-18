Суд над Гульмирой Сатыбалды в Алматы неожиданно прервали

В суде давал показания бывший водитель Гульмиры Сатыбалды, на которого летом 2019 года переписали одну из строительных компаний потерпевшего — «Ария-Жаңа Астана». Он рассказал, что в декабре 2019 года начал проверять состояние компании и обнаружил, что за ней числятся огромные многомиллиардные долги перед поставщиками строительных материалов, банками и за неуплату налогов.
Месяц спустя он встретился с бывшим соучредителем компании, потерпевшим Жунусовым, и тот, по его словам, показал ему дорожную карту того, как выправить дела в компании. Свидетель утверждает, что потерпевший просил его помирить с Гульмирой Сатыбалды, чтобы восстановить финансовое состояние компании.
Защита Сатыбалды интерпретировала это как частично признание потерпевшего в том, что именно он довел компанию до такого состояния, в чем его и обвиняла Сатыбалды и за что в итоге и поместила под домашний арест.
«Я у него спросил: “Что ты дальше собираешься делать?” Он говорит: “Я буду достраивать Восточку (ЖК “Восточка” в Алматы)”. У этого человека вообще компетенции нет. Конечно, естественно, я должен переживать. Я ему постарался помочь. Почему? Не от того, что я ему хотел помочь. Мне надоедало каждый раз, когда что-то случалось в компании, что меня поднимали практически с постели и говорили, что я виноват. Я понимал, что эти дураки, которые ничего не понимают, тупые люди, будут дальше беспредел реализовывать», — не сдержал эмоций и, не стесняясь в выражениях, ответил потерпевший.
После замечания со стороны защиты Сатыбалды и самой обвиняемой потерпевший предприниматель заявил:
«Они не понимают, что такое бизнес. Как создать его с нуля, вкладывать деньги. Они привыкли отбирать все. Карман свой набить. Вы получали квартиры, набивали свои карманы, а все долги хотят на меня списать».
После этого в зале суда начались перепалка и крики со стороны обвиняемых и потерпевшего. Судья был вынужден прибегнуть к помощи приставов, чтобы вывести из зала обвиняемых и немедленно остановить процесс.
Свое решение по произошедшему судья озвучит на следующем заседании.