Отец из Ферганы спрятал сына в шкаф, не желая отдавать его родной матери

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Супруги из Ферганской области развелись, их сын по решению суда должен был жить с матерью. Но отец не отдавал сына, а в итоге спрятал шестилетнего ребенка в шкаф, сообщает корреспондент Podrobno.uz.