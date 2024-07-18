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Отец из Ферганы спрятал сына в шкаф, не желая отдавать его родной матери

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Супруги из Ферганской области развелись, их сын по решению суда должен был жить с матерью. Но отец не отдавал сына, а в итоге спрятал шестилетнего ребенка в шкаф, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В Бюро принудительного исполнения рассказали некоторые подробности этого нетипичного дела. Отмечается, что жена ушла из дома из-за семейного конфликта. На тот момент несовершеннолетний ребенок остался с отцом.

После развода и на основании решения Маргиланского районного суда по гражданским делам сын должен был жить с матерью. Позднее в Маргиланский отдел БПИ поступил соответствующий исполнительный документ.

Государственный исполнитель неоднократно направлял мужчине предупреждения и призывал добровольно отдать несовершеннолетнего ребенка. Но отец и члены его семьи под различными предлогами отказывались это делать и скрывали мальчика.

В результате представители власти в 06:00 утра 17 июля пришли в дом к отцу, чтобы забрать ребенка. Сотрудники БПИ обнаружили мальчика в шкафу. Сын был немедленно доставлен матери.