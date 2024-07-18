В омских учреждениях образования не хватает более 1400 сотрудников

Омский образовательный портал департамента образования города опубликовал данные о вакансиях в образовательных учреждениях Омска. Омскому образованию не хватает более 1450 сотрудников. Из них более 1000 — это открытые педагогические вакансии.
Самая дефицитная профессия — учитель математики. В школы города Омска требуется 120 таких специалистов. Не горят желанием работать в этой сфере и филологи — открыто 95 вакансий учителя русского языка и литературы.
На третьем месте по востребованности — учитель английского языка: 81 ставка. Не хватает в Омске и учителей начальных классов — 78 вакансий.
Также требуются в омские школы учителя физкультуры, химии, биологии, физики, технологии и других профилей. Не хватает логопедов, музыкальных руководителей и педагогов-психологов.
Ситуация в дошкольных учреждениях не лучше — в городе открыто 196 вакансий воспитателей и 98 помощников воспитателей. Также в детсады требуются 36 медработников и 33 бухгалтера.
В целом учреждениям Омска не хватает 450 сотрудников непедагогического профиля.