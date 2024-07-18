Владелец крупной сети СТО в Могилеве попал под следствие

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Сотрудники финансовой милиции Могилевской области пресекли незаконную деятельность владельца станций техобслуживания и ремонта автомобилей, уголовное дело возбуждено за неуплату налогов, сообщили в КГК.
Кроме сети СТО, в собственности бизнесмена есть фирма, которая является официальным дилером зарубежного автопроизводителя.
Также фигурант дела является соучредителем структур, которые владеют коммерческой недвижимостью в более, чем десяти торговых центов Могилева и Бобруйска.
«Неправомерное применение упрощенной формы уплаты налогов, в бюджет не было уплачено не менее 1,6 миллиона рублей», — сообщили Sputnik в КГК.
Рассказывая о пресечении работы бизнеса по «серой» схеме, в госконтроле отметили, что сотрудники УДФР по Могилевской области установили, что фигурант дела, кроме основной фирмы по продаже, ремонту и техобслуживанию авто, зарегистрировал еще одну подконтрольную фирму-дублера.
Было установлено, что «серые» схемы для ухода от уплаты налогов в бюджет были организованы таким образом, что на должности начальников компаний были назначены их сотрудники, но руководил фирмами сам подозреваемый, рассказали в КГК.
«Серый» дублер.
Финансовая милиция установила, что фирма, которую фигурант дела зарегистрировал в 2018 году, полностью копировала деятельность головного предприятия, которое работала с 2004 года, сообщили в контрольном ведомстве.
Там также рассказали, что регистрация второй фирмы, а также ввод «серой» схемы нужны были для того, чтобы искусственно разделить выручку головного предприятия и платить налоги по упрощенной схеме и в меньшем объеме.
В отношении собственника бизнеса, а также назначенных им номинальных руководителей фирм финансовая милиция возбудила уголовное дело. Фигуранты дела возместили причиненный государству ущерб.
В офисе фирмы, которая была открыта в 2004 году, финансовая милиция изъяла документы, печати, банковские ключи, сказали в КГК.