Село Крынки находится между Новой Каховкой и Алешками на левом берегу Днепра, который контролирует Россия. В октябре прошлого года ВСУ начали десантную операцию. 20 февраля этого года занимавший на тот момент пост министра обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что село возвращено под контроль России. Между тем Генштаб ВСУ в регулярных сводках продолжал сообщать, что «потерь позиций не произошло». В июне заместитель главы Комитета Верховной рады по обороне и нацбезопасности Марьяна Безуглая после заседания с командованием ВСУ обвинила военных в том, что они скрывают информацию о потере контроля в Крынках.