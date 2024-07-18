В Евпатории потушили крупный пожар на полигоне бытовых отходов

18 июля в России отмечается День создания органов государственного пожарного надзора. Из-за погодных условий в последние дни у крымских огнеборцев много работы, так как палящее солнце буквально выжигает все на своем пути. В честь праздничного дня самым лучшим сотрудникам МЧС Крыма сегодня были вручены ведомственные знаки отличия и очередные специальные звания.