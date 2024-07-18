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В Евпатории потушили крупный пожар на полигоне бытовых отходов

Пожар на мусорном полигоне в Евпатории полностью потушили.

Источник: администрация Евпатории

Пожар на территории полигона бытовых отходов возник в Евпатории вечером 17 июля. На данный момент его удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщает глава Евпатории Александр Юрьев.

«По состоянию на 14:00 18.07.24 открытого горения и распространения огня нет, ведутся работы по пересыпке грунтом», — говорится в сообщении.

Всего в ликвидации возгорания участвовало 24 единицы пожарной техники.

18 июля в России отмечается День создания органов государственного пожарного надзора. Из-за погодных условий в последние дни у крымских огнеборцев много работы, так как палящее солнце буквально выжигает все на своем пути. В честь праздничного дня самым лучшим сотрудникам МЧС Крыма сегодня были вручены ведомственные знаки отличия и очередные специальные звания.

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