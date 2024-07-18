Пропавшую в области Жетысу девушку спустя три дня нашли убитой

Тело девушки было найдено во дворе заброшенного дома. Перед смертью она была изнасилована.
«Подозреваемый в совершении убийства и преступления против половой неприкосновенности задержан и находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Иные данные распространению не подлежат. Дело находится на контроле», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысу.
Ранее пропавшую 16-летнюю девушку Костанайской области нашли задушенной. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 27-летний местный житель.