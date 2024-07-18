Дождь в Минске полностью затопил парковку с 14 автомобилями

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Спасатели в Минске выезжали к подземному паркингу на улице Коласа, чтобы откачать воду, сообщает МЧС.
«…Полностью (в паркинге — Sputnik) под водой оказались 14 автомобилей», — рассказали в министерстве.
Кроме того, читатели Sputnik сообщили, что спасатели откачивали воду и в других местах. Например, из подвального помещения в доме на улице Куйбышева недалеко от Комаровского рынка.
Как заверил ранее зампредседателя Мингорисполкома Олег Корзун, все дорожные службы и подразделения МЧС задействованы в устранении последствий непогоды. Он отметил, что ливневая канализация в городе работает исправно и очищена. Однако осадки были настолько обильными, что она не смогла отвести всю воду сразу.
Минсктранс, в свою очередь, сообщал об остановке трамваев, троллейбусов и автобусов на различных улицах столицы. Из-за подтопления некоторое время не работала станция метро «Парк челюскинцев». На данный момент движение возобновлено.