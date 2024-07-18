Дождь в Минске полностью затопил парковку с 14 автомобилями

Как заверил ранее зампредседателя Мингорисполкома Олег Корзун, все дорожные службы и подразделения МЧС задействованы в устранении последствий непогоды. Он отметил, что ливневая канализация в городе работает исправно и очищена. Однако осадки были настолько обильными, что она не смогла отвести всю воду сразу.