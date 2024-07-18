Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождь в Минске полностью затопил парковку с 14 автомобилями

Расчеты МЧС откачивают воду из подвальных помещений после мощного ливня, который прошел в столице перед обедом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Спасатели в Минске выезжали к подземному паркингу на улице Коласа, чтобы откачать воду, сообщает МЧС.

«…Полностью (в паркинге — Sputnik) под водой оказались 14 автомобилей», — рассказали в министерстве.

Кроме того, читатели Sputnik сообщили, что спасатели откачивали воду и в других местах. Например, из подвального помещения в доме на улице Куйбышева недалеко от Комаровского рынка.

Как заверил ранее зампредседателя Мингорисполкома Олег Корзун, все дорожные службы и подразделения МЧС задействованы в устранении последствий непогоды. Он отметил, что ливневая канализация в городе работает исправно и очищена. Однако осадки были настолько обильными, что она не смогла отвести всю воду сразу.

Минсктранс, в свою очередь, сообщал об остановке трамваев, троллейбусов и автобусов на различных улицах столицы. Из-за подтопления некоторое время не работала станция метро «Парк челюскинцев». На данный момент движение возобновлено.