Антикор вслед за КНБ обратился к казахстанцам с предупреждением

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, мошенники создают фальшивые аккаунты в WhatsApp*, Telegram и других каналах связи и осуществляют звонки от имени руководства Агентства по противодействию коррупции и сотрудников органа, а также рассылают недостоверную информацию.
Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора, подчеркивается в публикации. Ведомство просит не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков — незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы. Дополнительно Агентство напоминает: если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в бот antikorkz_bot или по номеру 1424.
Напомним, также в КНБ сегодня обратились к казахстанцам. Мошенники все чаще прикрываются именами руководителей силовых структур, обращаясь к казахстанцам и угрожая уголовной ответственностью, предупредил Комитет национальной безопасности. Ведомство напоминает, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники КНБ полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют, и рекомендует в подобной ситуации незамедлительно прекратить разговор/переписку и обратиться в полицию по телефону 102.
Добавим, также весной в правительстве Казахстана предупредили граждан по поводу рассылки, распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах, о сборе средств якобы от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Казахстанцев попросили не доверять недостоверной информации, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам.
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