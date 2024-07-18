Гражданин Узбекистана получил 13 лет колонии в России за попытку сбыта героина

В октябре 2021 года он, будучи участником преступной группы, получил более 570 граммов героина для расфасовки и последующей продажи. Наркотик хранился в его квартире в Свердловском районе Перми. Злоумышленник оборудовал пять тайников с героином, часть из которого была продана наркопотребителям.