Гражданин Узбекистана получил 13 лет колонии в России за попытку сбыта героина

В октябре 2021 года он, будучи участником преступной группы, получил более 570 граммов героина для расфасовки и последующей продажи. Наркотик хранился в его квартире в Свердловском районе Перми. Злоумышленник оборудовал пять тайников с героином, часть из которого была продана наркопотребителям.
Во время оперативных мероприятий полицейские задержали преступника. В его квартире было найдено более 90 свертков с героином, готовым к продаже. Все наркотики были изъяты.
Помимо тюремного срока, суд оштрафовал узбекистанца на 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. В прокуратуре Пермского края сообщили, что уголовное дело в отношении его соучастников выделено в отдельное производство, и следствие продолжается.