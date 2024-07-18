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Гражданин Узбекистана получил 13 лет колонии в России за попытку сбыта героина

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Свердловский районный суд Перми вынес приговор 25-летнему гражданину Узбекистана, признав его виновным в пяти преступлениях, связанных со сбытом наркотиков. Узбекистанец получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В октябре 2021 года он, будучи участником преступной группы, получил более 570 граммов героина для расфасовки и последующей продажи. Наркотик хранился в его квартире в Свердловском районе Перми. Злоумышленник оборудовал пять тайников с героином, часть из которого была продана наркопотребителям.

Во время оперативных мероприятий полицейские задержали преступника. В его квартире было найдено более 90 свертков с героином, готовым к продаже. Все наркотики были изъяты.

Помимо тюремного срока, суд оштрафовал узбекистанца на 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. В прокуратуре Пермского края сообщили, что уголовное дело в отношении его соучастников выделено в отдельное производство, и следствие продолжается.