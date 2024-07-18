Двое детей потерялись на Алаколе

Оставшиеся без присмотра взрослых мальчик и девочка 6−7 лет самостоятельно вышли с территории зоны отдыха и потерялись.
Их обнаружили спасатели на берегу озера в 1,5 километра зоны отдыха и передали родителям. В медицинской помощи дети не нуждались.
Спасатели МЧС пришли на помощь двум малолетним детям на Алаколе, передаёт BaigeNews.kz.
Оставшиеся без присмотра взрослых мальчик и девочка 6−7 лет самостоятельно вышли с территории зоны отдыха и потерялись.
Их обнаружили спасатели на берегу озера в 1,5 километра зоны отдыха и передали родителям. В медицинской помощи дети не нуждались.