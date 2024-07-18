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Двое детей потерялись на Алаколе

Спасатели МЧС пришли на помощь двум малолетним детям на Алаколе, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: МЧС РК

Оставшиеся без присмотра взрослых мальчик и девочка 6−7 лет самостоятельно вышли с территории зоны отдыха и потерялись.

Их обнаружили спасатели на берегу озера в 1,5 километра зоны отдыха и передали родителям. В медицинской помощи дети не нуждались.