Стрелкова доставили в колонию в Кирово-Чепецке

В конце июля суд арестовал Стрелкова по делу по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса — публичные призывы к экстремизму с использованием интернета. В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляцию защиты Стрелкова суд отклонил.