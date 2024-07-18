Появились подробности гибели девочки в атырауском бассейне «Мунайшы»

По словам заместителя директора клуба по водным видам спорта центрального плавательного бассейна «Мунайшы» Ернура Койлиева, хотя в спорткомплексе были спасатели, они не следили постоянно за детьми, пришедшими со взрослыми. В тот день девочка пришла с двумя взрослыми родственниками и еще одним несовершеннолетним. Когда родственник маленькой девочки ушел в душ, она осталась без присмотра и упустила из рук доску, с помощью которой плавала.
«В это время сестра отвлеклась на второго, а когда заметила неладное, уже прошло 10 секунд. Она самостоятельно вытащила ее из воды. Но, когда девочке пытались оказать помощь, не смогли сделать искусственное дыхание. Ее челюсть была замершей и не позволяла сделать манипуляции. В медпункте также не получилось оказать помощь, а по приезде скорая констатировала смерть», — разъяснил Койлиев.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что в легких девочки вода не обнаружена, а причиной смерти стала остановка сердца.