Появились подробности гибели девочки в атырауском бассейне «Мунайшы»

По словам заместителя директора клуба по водным видам спорта центрального плавательного бассейна «Мунайшы» Ернура Койлиева, хотя в спорткомплексе были спасатели, они не следили постоянно за детьми, пришедшими со взрослыми. В тот день девочка пришла с двумя взрослыми родственниками и еще одним несовершеннолетним. Когда родственник маленькой девочки ушел в душ, она осталась без присмотра и упустила из рук доску, с помощью которой плавала.